美高官频繁访台 国台办：打“台湾牌”注定徒劳

中国大陆国务院台湾事务办公室28日上午举行例行新闻发布会。对于美国高官近期频繁访台，国台办发言人安峰山表示，任何外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。

海外网报道，安峰山表示，有关部门已就此表达了我们的严正立场和态度。美方应该恪守和坚持一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾方面进行任何形式的官方往来和接触。任何的外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。这样做伤害的是全体中国人民，包括台湾同胞的利益，同时也是对台湾同胞的一种愚弄。安峰山说，正告台湾当局，挟洋自重，只会引火烧身。

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