慎海雄再添新职 出任中宣部副部长

据微信公众号“长安街知事”消息，中央广播电视总台台长慎海雄再添新职务——中央宣传部副部长。

27日晚间，央视网报道：3月22日，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄会见来台调研的人民日报社副总编辑、人民网董事长王一彪一行。

今年2月初，慎海雄卸任广东省委常委、宣传部长，进京接替聂辰席，出任中央电视台第十二任台长，并很快兼任国家新闻出版广电总局副局长。当时广电总局班子为“一正五副两党组成员”共8位领导：中宣部副部长，广电总局局长、党组书记，国家版权局局长聂辰席，广电总局副局长、党组副书记、中央电视台台长慎海雄，广电总局副局长、党组成员田进，广电总局副局长、党组成员童刚，广电总局副局长、党组成员、国家版权局专职副局长周慧琳，广电总局副局长、党组成员、电影局局长张宏森，广电总局党组成员、中国国际广播电台台长王庚年，广电总局党组成员、中央人民广播电台台长阎晓明。

3月公布的《深化党和国家机构改革方案》对国家新闻出版广电总局进行了较大调整：中央宣传部统一管理新闻出版和电影工作，广电总局相关职责划入中宣部，中宣部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）、国家电影局牌子；组建国家广播电视总局，不再保留国家新闻出版广电总局；整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中央宣传部领导。

改革之后，新的广电总局领导班子已经亮相：聂辰席任中宣部副部长，国家广播电视总局局长、党组书记。周慧琳、张宏森任广电总局党组成员和副局长，田进、童刚退休。此外，慎海雄任中宣部副部长，中央广播电视总台台长、党组书记。阎晓明任中央广播电视总台副台长，王庚年退休。

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