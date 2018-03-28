吴小晖对集资诈骗652亿等罪名提异议：我不懂法律

2018年3月28日上午，上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

据上海市第一中院官方微博消息，起诉书指控，2011年，被告人吴小晖隐瞒对产业公司的实际控制关系，通过产业控股安邦财险、安邦集团后，以安邦财险为融资平台，指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计，授意制作虚假财务报表、宣传折页等申报材料，骗取中国保监会的销售批复，向社会公众招募资金。截至2017年1月5日，累计向1056万余人次销售投资型保险产品，超出批复规模募集资金人民币7328.67亿元，并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发，实际骗取652.48亿元。

2007年1月，被告人吴小晖利用担任安邦财险副董事长，全面负责该公司经营管理的职务便利，指使公司高管采用划款不记账的方式，将保费资金30亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中，29.25亿元用于支付吴小晖实际控制的产业公司拖欠工程款及利息，其余0.75亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。2011年6月，被告人吴小晖利用上述职务便利，指使他人采用划款不记账的方式，将保费资金70乙元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中，69乙元作为吴小晖实际控制的产业公司的自有资金，用于增资安邦财险，其余1亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。公诉机关认为，被告人吴小晖以非法占有为目的，使用许骗方法非法集资，数额特别別巨大；利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额巨大；其行为已分别已触犯《刑法》第一百九十二条、第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

被告人吴小晖对指控的事实和罪名均提出异议，被告人吴小晖表示自己不懂法律，不知道其行为是否构成犯罪。

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