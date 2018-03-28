韩媒：金习会可能动摇对朝核制裁框架

韩国媒体今天报道称，朝鲜劳动党委员长金正恩在4月底韩朝峰会、5月美国与朝鲜峰会前，突然访问北京会晤中国国家主席习近平，颇有可能动摇对朝鲜核制裁框架。

台湾联合新闻网报道，韩国的《朝鲜日报》指，金正恩搭乘一号专列展开“北京24小时”之旅，在北京人民大会堂会晤习近平等中国高层，似乎是以改善陷入谷底的平壤与北京关系为契机，大力动摇由美国主导的对朝鲜核制裁框架。

报道指出，此次金正恩访问中国，是他上台以来，首度访问外国的外交处女作，也是朝鲜因核弹挑衅而遭受国际长期孤立以来，他父亲金正日于2011年访问中国后，朝鲜领导人时隔7年再度访问北京。

报道称，本月9日朝鲜和美国宣布5月召开金特会之后，平壤和北京就促成此次金习会。韩国外国语大学教授黄在浩表示，这似乎是在金特会召开之前，先行举行金习会，透过恢复与中国的关系，以确保对美国谈判的杠杆效应。

观察认为，随着美国的“最大施压”政策，中国也参与对朝鲜制裁行列，导致朝鲜与中国的贸易大减，去年11月金正恩甚至没有接见习近平派往平壤的特使、中国共产党对外连络部长宋涛，但随着此次北京金习会，颇有可能动摇对朝鲜核制裁框架。

也有评论认为，金正恩透过此次北京行，正准备坐上“东北亚的驾驶座”，企图扮演主导角色。

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