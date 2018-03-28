学者分析：中朝出其不意会谈显示中国仍是朝核问题主要玩家

受访学者分析，中朝领导人之所以能实现首次会谈，是因为两国到了互相借力的时候，中国要修正它在朝核问题上被边缘化的外界印象，朝鲜则希望在与美韩对话前显示它得到中国的支持。

中国和朝鲜官媒今早分别发布消息，证实朝鲜最高领导人金正恩本月25日至28日对华进行了非正式访问。朝中社还报道，中共总书记、国家主席习近平接受了金正恩的访朝邀请。

新加坡国立大学法学院副教授王江雨接受《联合早报》访问时分析：“朝鲜对美韩主动伸出了橄榄枝，美韩也欣欣然地接过去。从中国的角度看，美韩的做法是试图要把中国边缘化，试图在半岛核问题上让中国出局。”

王江雨分析：“中国要通过此次会面，表示它还是朝核问题上主要的玩家。而且一上手，就能占据很大主动性和优势。”

中国可参与朝美韩对话议题

中国察哈尔学会高级研究员邓聿文受访时指出，朝鲜领导人在与韩国、美国领导人会谈之前先与中国领导人会谈，这让中国有机会参与设计朝韩、朝美对话的议题和议程。“中国虽然不在朝韩、朝美的谈判桌上，但却在幕后发挥着主导作用，有一定的发言权。”

清华—卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）在发给媒体的书面评论中也指出，朝韩、朝美峰会的任何结果都会显著影响中国的利益，中国不愿意只当这场重要外交谈判的旁观者。

他指出，中国认为，美国最近通过《台湾旅行法》并展开贸易调查，损害了中国利益，中国可能想通过与朝鲜会谈，向华盛顿释放信号。

王江雨也判断，美国近期在贸易问题上对华态度突然强硬，可能是因为认为在朝核问题上已经不太需要中国，所以“可以对中国不客气”。他相信，北京有意借金正恩此次访问来警告美国，没有中国的合作，朝核问题解决不了，中美关系不可能与朝鲜半岛问题脱钩。

他也指出，中朝领导人通过会面向全世界表明，中朝关系还是非常友好的，疏不间亲。他说：“中朝展示的姿态是：美韩对于它们来说都是外人，离间不了中朝。”

韩磊曾在美国政府内工作超过20年，担任过美国国家安全顾问的首席助理和主管中国事务的主任，并在2007年至2009年间，作为美国白宫代表参加六方会谈。他担心，朝鲜如果开始在美国、中国、韩国、日本和俄罗斯之间见缝插针，挑拨离间，那将是最坏的结果。

从与会中方人员看中国领导层新格局

另一方面，邓聿文注意到，中国国家副主席王岐山参加了金正恩此行相关活动。

邓聿文说：“过去中国国家副主席扮演较礼仪性的角色，本来不必参加朝鲜领导人的非正式访问活动。王岐山的参与，说明他的分量，也说明他今后将负责棘手的外交问题。”

据新华社报道，中共政治局常委、中国国务院总理李克强及中共政治局常委、中央书记处书记王沪宁也参加了金正恩此行的相关活动。

朝鲜上任领导人金正日2011年访华时，曾与时任中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝分别会见。这次，金正恩只与习近平举行会谈，没有另外与李克强会面。

人民大学国际关系教授时殷弘向《联合早报》分析，金正恩没有与习近平以外的其他中国领导人分别会谈，一方面反映出中朝关系现在大不如2011年，另一方面也反映了：“胡主席当时是领导集体的一员，现在领导结构不一样了。”（联合早报北京特派员游润恬报道）

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