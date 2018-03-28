国共论坛无备案是因吴郝心结？ 郝龙斌：不是事实

国共两党筹办国共论坛进入收尾阶段，国民党大陆事务部主任周继祥日前表示，除了由党主席吴敦义率团前往外，没有备案，也宣告日前党评估由党副主席郝龙斌替代率团可能性归零，被外界解读为吴郝心结。郝龙斌今天受访表示，传言空穴来风，不是事实。

台湾联合报报道，郝龙斌强调，他与吴敦义沟通非常好，经常私下见面讨论问题。

郝龙斌说，国共论坛一项都是由党主席亲自率队参与，尤其现在党部在做对等与必要性评估，当然非常希望吴敦义亲自率队，但去不去的关键不在对岸，而是民进党政府、总统蔡英文。郝龙斌呼吁总统蔡英文，现在两岸关系这么严峻，希望蔡总统为了两岸关系的和平稳定，能够批准让吴敦义亲自率队前往参加，“增进了解、减少误解”，不希望有“如果”发生。

对于外传郝龙斌在国共论坛举办卡关敏感时刻，郝龙斌4月底前都暂时不考虑登陆。郝也表示，如果能对两岸的了解与沟通有帮助，他都仍旧非常乐意前往。

至于台北市议员提名冲突，也被解读是吴郝心结延长赛。郝龙斌也澄清，他在台北市议员提名上与吴敦义完全没有不同意见。

郝龙斌透露，他与吴敦义沟通过，过去台北市议员提名都是过半的，而且这一次整个党的气势又比2014年好很多，所以从战略上他主张提名过半，吴敦义则说要尊重地方党部，而地方党部原本评估就是要提名过半，所以他与吴没有不同意见。

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