台国安局证实：特勤人员在总统官邸枪支走火 已调职

对于台总统蔡英文永和官邸外的警卫在清枪不慎走火意外，国安局官员今日解释，事件是在去年12月间，负责寓所对外门哨工作的王姓勤员，在当日上午8时完成每日勤教后，按程序进行勤务前装备检查，也就是清枪程序时，王员因一时疏忽，未依照规定程序操作而造成误触击发。

台湾《自由时报》报道，国安局官员强调，警卫室例行装备检查位置于勤务大楼前广场，过去以来，为安全考量，清枪动作是由勤员面对勤务大楼，也就是隔着围墙与树篱背对总统寓所，依程序口令，操作包括清枪在内动作，标准作动则为射口朝上，确认膛室有无弹药。

国安局高层指出，在装检期间，周围并无行程车队。而同时间，蔡英文在寓所内办公，相对位置为间隔砖墙与树篱，距勤务大楼现场约40公尺处。

至于王姓勤员，国安局说，现场立即由高勤官下令停止动作，收缴该员装备，并同步依规定进行调查，同日将该员调离工作现场再训练。国安局也向总统府方面提出调查报告，该员除记过外，并也提出后续精进作为，包括把装备检查，也就是清枪程序的地点，由原先是位于勤务大楼前面，改为另一侧处。

至于国民党立委指称总统府前副侍卫长林文豪少将，扛责在今年初申请提前退伍。国安局予以否认，强调林文豪因为在民间有更优渥工作，而申请提前退伍，与此事无关。

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