中国北方沙尘天气已影响九省份

据中国气象局网站消息，3月26日至28日，中国北方遭遇大范围沙尘天气，呈现覆盖范围广、影响时段集中、空气污染程度重等特点。

中新网报道，3月26日至28日，北方地区出现今年以来第四次沙尘天气，内蒙古中东部、山西北部、河北中北部、北京、天津及东北地区先后出现扬沙或浮尘，并出现5~7级风，阵风达8~9级。内蒙古锡林郭勒盟局地出现沙尘暴，最低能见度不足400米。

此次沙尘天气覆盖范围广，目前足迹已遍布包括新疆南疆、内蒙古、山西、河北、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江等地，影响面积约150万平方公里；影响时段集中，主要出现在27日下午至28日上午，北京地区主要出现在28日早晨至白天。另外，此次沙尘天气强度大，造成多地空气质量爆表。据环境观测资料显示，内蒙古、京津冀等地PM10峰值浓度1000~2000微克/立方米；其中北京地区从5时至7时PM10小时浓度瞬间由282微克/立方米飙升到接近2000微克/立方米，定陵达3157微克/立方米，同时，北京大部PM2.5峰值浓度为180~335微克/立方米，出现混合型严重污染。

预计，随着影响系统气旋东移，28日夜间开始，上述地区沙尘天气逐渐减弱，其中，北京由于大气扩散条件没有得到明显改善，预计28日至29日两天仍会受浮尘影响，28日夜间起逐渐减弱。

预计未来10天，冷空气和气旋活动较为活跃，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、西北地区东部等地多扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。其中3月29日至31日，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部等地将有浮尘或扬沙天气，内蒙古西部、新疆南疆盆地、甘肃西部部分地区有沙尘暴。4月2日至3日，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部及华北北部等地还有一次沙尘天气过程。

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