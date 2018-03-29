中国自建首艘科考破冰船“雪龙2”号明年出征极地

中国自主建造的首艘科考破冰船“雪龙2”号迎来又一个里程碑式节点。科技日报报道，据中国极地研究中心消息，该船（船厂编号“H2560”）28日在江南造船（集团）有限责任公司长兴岛厂区正式入坞建造。

相关人员称，“雪龙2”号采用总段建造法，即按照电脑建模方式，将船体分为114个分段，然后再将分段总组成11个总段，11个总段按照从艉向艏、从下往上的顺序进行合拢。

“入坞”又称作“上船台”，自该节点起，整个坞内生产建造任务十分繁重，全船结构搭载合拢、直船体冰区油漆整体喷涂、各专业舾装以及科考设备安装，都将在本阶段集中完成。此次按计划入坞，将为年底下水出坞打下坚实基础。

根据计划，“雪龙2”号预计于8月28日出坞，随后将进行内装、设备系统调试和系泊试验等工作。2019年上半年交船后，将与“雪龙”号破冰船一道，组队助力极地科考。

“雪龙2”号采用双向破冰新技术，船艏、船艉均可破冰，在冰区操纵性能极大提高，可实现冰区快速掉头、转向，尤其是在南极近岸冰情复杂、水域狭窄的环境中，增强了船舶的安全性。该船建成后，将是世界上第一艘采用双向破冰技术的极地科学考察破冰船。

报道指，“雪龙2”号的基本设计由国外完成，但详细设计、生产设计以及相关审图工作等均由国内设计院、船级社、船企等完成。

对于这种中外合作方式，“雪龙2”号总设计师、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所吴刚特别强调，“雪龙2”项目的中外合作不是接力棒式的合作，也不是简单地购买国外图纸和设计，中芬双方是相互伴随、深度融合的搭档。吴刚说：“这是我们没走过的一条路，船舶的使用环境特殊、航行和作业性能要求特别高，我们寻找一位同行者，也是为了给这个重大项目上一份‘双保险’。”

2015年，国务院对新建极地科考破冰船项目批复的原则定位也是“国内外联合设计、国内建造”。

吴刚说，“作为船东信任的技术支撑单位，无论是国外概念设计、基本设计双船级审图，还是详细设计、船厂生产设计等过程，七〇八研究所一直参与其中，中国完全拥有这艘船的知识产权。”

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