习近平：加强和改善中共对全面深化改革统筹领导

中共总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平，昨天（28日）下午主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议，并发表重要讲话。

据中新社报道，习近平强调，深化中共和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出。

他表示，要加强和改善中共对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。

据报道，中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。会议审议通过了《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》。

会议指出，把中央全面深化改革领导小组改为委员会，是健全党对重大工作领导体制机制的一项重要举措。要完善科学领导和决策、有效管理和执行的体制机制，加强战略研究、统筹规划、综合协调、整体推进，加强对地方和部门工作的指导。

此外，中共各级党委要加强对改革工作的领导，强化组织协调能力，确保党中央改革决策部署落到实处。

会议强调，深化中共和国家机构改革，转变和优化职责是关键。要在改职责上出硬招，不光是改头换面，还要脱胎换骨，切实解决多头分散、条块分割、下改上不改、上推下不动的问题，确保党中央令行禁止。

此外，要在宏观管理、市场监管、教育文化、卫生健康、医疗保障、生态环保、应急管理、退役军人服务、移民管理服务、综合执法等人民群众普遍关心的领域，重点攻坚、抓好落实。各地区各部门要主动对表、积极作为，结合机构改革，加快内部职责和业务整合。

会议指出，要统筹安排深化中共和国家机构改革和各领域改革，既要通过机构改革推进各领域改革，又要在深化各领域改革中优化机构职责配置。深化中共和国家机构改革涉及一批改革任务和分工的调整，要把同机构改革相关联的改革事项理清楚，确保各项改革任务责任明确、协同推进。

中央全面深化改革委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门以及有关地方负责人列席会议。

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