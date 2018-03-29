中国三大电信运营商去年日赚人民币3.65亿元

中国三大电信运营商2017年业绩报告昨天（28日）全部披露完毕。2017年，三大电信运营商净利润1333亿元（人民币，下同，277.8亿新元）左右，平均日净利润约3.65亿元。

据中新社报道，中国电信昨天发布2017年业绩。财报显示，2017年，中国电信经营收入达3662亿元，同比增长3.9%，其中服务收入同比增长6.9%，连续三年高于行业平均水平；净利润186亿元，较去年增长3.3%。

另两家电信运营商也录得业绩增长。中国移动全年营运收入达到7405亿元，较上年增长4.5%；净利润1143亿元，较上年增长5.1%。

中国联通更是实现业绩反转，公司全年实现主营业务收入2490.2亿元，同比增长4.6%；净利润4.3亿元，同比增长176.4%。

中国电信市场仍有增长潜力，尤其是在移动业务方面。2017年，中国电信4G用户净增6017万户，连续两年净增超过6000万户，达到1.82亿户；中国移动4G用户净增1.14亿户，总数达到6.50亿，4G渗透率达到73%；中国联通4G用户净增7033万户，总数达到1.75亿户，4G用户市场份额同比提高3.7个百分点。

此外，用户消费的移动数据流量也在增长，电信运营商进入流量经营时代。中国联通称，手机用户月户均数据流量达到2433MB，同比增长359.0%，仍具有巨大增长潜力。

面向2018年，三大电信运营商业绩仍面临资费降低考验。三大电信运营商承诺，2018年7月1日前，取消移动流量“漫游”费，即不再区分中国省内流量资费和全国流量资费；年内移动流量资费下降30%。

此外，还将明显降低家庭宽带资费、企业宽带资费和专线使用费。

三大运营商均表示，通过扩大业务规模、“薄利多销”来对冲资费下降带来的损失。

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