中国外交部否认金正恩此访是秘访

中国外交部发言人陆慷昨天（28日）在北京例行记者会上，多次就有关中朝两国关系问题作出回应。

据中新社报道，应中共总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问，习近平同金正恩举行了会谈。

关于此次访问，陆慷说，金正恩首次访华和中朝最高领导人此次会谈，体现了中朝双方对两党两国关系的高度重视。中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富。

他引述习近平在会谈中强调，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。

陆慷说：“我们愿同朝鲜同志一道，继续发挥高层交往的引领作用，深化战略沟通，扩大交流合作，积极促进和平发展，夯实两国友好的民意基础，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。”

陆慷介绍，此访期间，双方领导人也就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。习近平积极评价了今年以来朝方为半岛形势积极变化作出的重要努力，重申了中方有关原则立场，指出中方将继续发挥建设性作用。

陆慷说：“下一步，我们愿继续同包括朝方在内的有关各方一道努力，结合中方‘双轨并进’思路及各方有益建议，共同为半岛的无核化及和平稳定、共同为本地区及世界的长治久安而努力。”

另一方面，对于金正恩访华并同习近平举行会谈，中朝关系恢复平稳，这是否意味着中方会放松执行联合国安理会决议，陆慷表示，作为联合国安理会常任理事国，中方履行自身国际义务的意愿是毋庸置疑的。

此外，陆慷表示，中方一直高度重视发展中朝友好合作关系。他说，中方多次重申过，中方一贯坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商妥善解决半岛问题。

此外，中方也一直本着这一原则在半岛问题上发挥着积极的建设性作用。

据报道，朝中社对金正恩访华的相关报道中提到，习近平已经接受金正恩邀请他访朝，表示在适当时候会访朝，但此上述消息未见于中方发布的消息稿。

对此，陆慷说：“你说没有在中方的消息稿中看到，我只能说你没有好好看消息稿。”

他表示，中朝之间有高层互访的传统；高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。

他指出，在会谈中，习近平明确指出，愿在新形势下同金正恩通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系。中方愿同朝方牢牢把握世界发展大势和两国关系大局，加强高层交往，深化战略沟通，扩大交流合作，造福两国人民和各国人民。

对于习近平回访朝鲜是否有时间表、是否会在朝美领导人会晤之前，陆慷回应称，中朝双方发布的消息稿也已经讲得很明确。

他指出，第一，中朝两党两国领导人的高层往来，一直是中朝之间的一个很好的传统；第二，在双方最高领导人此次会谈中，习近平和金正恩都表达了要通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系，特别是双方都同意高层交往的引领作用，对进一步发展中朝两党两国关系至关重要。

针对有一些报道把此访称为“秘密访问”，陆慷在应询答问时回应说：“如果是‘秘密访问’，我们不会发消息。”

对于金正恩访华期间，中方是否提出愿主持朝美领导人会晤，陆慷表示，自今年初以来，半岛形势朝着正确解决的方向迈出了重要步伐。

他说：“我们在这里多次说过，对一切有助于促进相关各方之间对话和解、有利于进一步增进半岛缓和势头的努力，不论是什么形式和安排，中方都愿给予支持。”

免费试阅14天