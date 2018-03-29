中国商务部：美方开启贸易保护主义非常恶劣的先例

中国商务部今天（29日）表示，美国对华经贸举措，是典型的贸易保护主义，中国对外开放的决心和信心没有改变，不会因外部压力改变自身的航行方向；中方有底气有信心应对任何贸易保护主义做法。

据路透社报道，商务部发言人高峰在例行发布会上表示，中方立场没有变化，希望美方认清，顺应贸易投资自由化的历史趋势，摒弃单边主义贸易保护主义的做法，通过对话协商的形式，维护中美经贸合作。

他指出，中国加入世贸组织以来，认真全面履行承诺，在降低关税成果方面，由加入时的15.3%降至9.8%，实现对世贸组织成员的承诺。若考虑到贸易结构因素，中国加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达国家。

高峰表示，中方有底气有信心应对任何贸易保护主义做法，美方开启了贸易保护主义非常恶劣的先例，是对多边规则的蔑视和践踏。

高峰说：“中国坚决捍卫国家和人民的利益，希望美方悬崖勒马否则我们将奉陪到底。”

此前，《环球时报》昨天刊登社评表示，中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成，不久就会公布。美国总统特朗普上周四（22日）签署一份总统备忘录，可能对最高达600亿美元（787.22亿新元）的中国进口商品征收关税。

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