贵州茅台拟分红人民币138亿元 股价大跌近5%创今年新低

中国A股的“明星股”贵州茅台因其高股价一直备受关注，前晚（27日）更发布超过138亿元（人民币，下同，28.76亿新元）的分红预案。但高分红却没有提振股价。

据中新社昨天（28日）报道，在上海证券交易所挂牌交易的贵州茅台，当天自开盘就一路下行，尽管尾盘有所反弹，但仍大跌4.57%，每股股价收682.05元，创今年股价新低。

贵州茅台前晚发布了2017年年报，2017年公司营业收入达582.18亿元,同比增长49.81%；归属母公司净利润达270.79亿元，同比增长61.97%，业绩堪称亮眼。

此外，该年报还提出，拟对公司全体股东每10股派发现金红利109.99元（含税），共分配利润138.17亿元，占2017年净利润约51%，分红比例在A股市场也位居前列。

对于贵州茅台股价的大跌，东北证券分析师李强受访时表示，贵州茅台的业绩符合市场预期，公司目前围绕“稳价格”的发展目标，要求专卖店、经销商不得高价销售。其价格控制策略在一定程度上消化了潜在泡沫，有望推动业绩健康发展，高分红也有利于支撑股价。

李强指出，当天股价的大跌更多是受大盘拖累，特别考虑到沪指受外围市场影响下跌1.4%。

据报道，有不少机构也持类似观点。招商证券当天发布研报称，从发货量和每吨价格等指标来看，贵州茅台均超预期增长。

此外，预计公司2018年发货量仍有两位数增长，叠加提价及升级等因素，未来报表更可期待，且公司居安思危的政策思路，让本轮行业红利期可看更长。

不过，也有分析人士对贵州茅台酒类业务的毛利率逐年下滑表示担忧。分析人士指出，对比其历年年报，2017年贵州茅台酒类业务整体毛利率为89.83%，同比下滑1.48%，为七年来首度跌破90%，容易引发市场质疑。

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