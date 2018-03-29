中行预计今年中国经济增长6.8%左右

中国银行国际金融研究所昨天（28日）发布的中国经济金融展望报告预计，今年一季度中国GDP（国内生产总值）增长6.9%左右，增速较上季度回升0.1个百分点；预计二季度和全年GDP增长均在6.8%左右。

据中新社报道，中行去年底曾预计2018年中国经济增长为6.7%左右。此次新报告调高了相应预期。

据报道，今年一季度，受外部需求强劲、新动能增长、房地产和民间投资回暖等因素影响，中国经济的工业、消费、投资和出口等主要指标增长均不同程度有所加快。

中国银行国际金融研究所宏观经济与政策研究主管周景彤表示，展望二季度，中国新旧动能将继续转换，新动能加快成长，消费获得政策支持，中国经济总体上仍将稳定增长。

不过，去产能政策继续推进，投资高增长难以持续，出口可能放缓，金融继续去杠杆、防风险，经济运行依然面临许多不确定性。

报告认为，中国的财政政策将更加重视保持较强力度与增强政策效果的协调。同时，为了防范化解重大金融风险、大力推进金融改革，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，将是中国金融政策的主旋律。

至于地方债，报告表示，中央要求加强地方政府债务管理，依法健全规范的地方政府举债融资机制，疏堵结合依然是地方政府债务管理的主基调。

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