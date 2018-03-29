中国日报：中国可能针对美国多个行业采取贸易措施

《中国日报》今天（29日）发表社论，指如果与美国的贸易争端升级，中国可能针对美国多个行业采取行动，包括农业、飞机、汽车、半导体行业，甚至服务业。

据路透社报道，全球两大经济体之间的贸易紧张关系加剧。美国总统特朗普上周四（22日）采取行动，对至多600亿美元（787.22亿新元）的中国商品加征关税。

随后中国警告称，将按照对等报复原则对至多30亿美元美国商品加征关税，敦促美方“悬崖勒马”。

美国总统特朗普的高级贸易特使昨天（28日）表示，中国进口商品关税生效之前将有60天的窗口。他补充说，两国贸易关系需要几年时间才能达到“良好状态”。

《中国日报》社论今天引述中国国务院总理李克强会见美国国会议员访华团时的话称，中方将朝着通过对话协商解决问题的方向努力，但“同时也做好了应对的充分准备”。

社论警告称，如果摩擦继续升级，”中国会考虑对大豆等农产品、飞机、汽车及半导体进口采取应对措施”。

社论称，“如果特朗普政府进一步为在美国的中国投资设置障碍，更严厉的措施可能也会摆上台面，譬如限制美国服务进口以及进行类似投资评估”。

此外，香港《南华早报》今天报道称，中美官员已经在举行谈判，寻求让美国大豆及其它农产品免于贸易制裁。

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