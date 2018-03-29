中国商务部：不会接受在单方胁迫下与美开展任何磋商

中国商务部新闻发言人高峰今天（29日）在北京称，中国不会接受在单方胁迫下与美国开展任何磋商，决不会放弃自身正当权益。

据中新社报道，近期有报道称，中美正在就避免贸易战开展谈判，美国希望通过谈判迫使中国大幅开放市场。

对此，高峰今天在商务部举行的新闻发布会上表示，中方谈判磋商的大门始终是敞开的，但“谈判是有原则的”：必须放弃单边主义、贸易保护主义做法。

此外，也必须平等，“中方不会接受在单方胁迫下展开任何的磋商”；谈判应是建设性的、平衡的，需要双方共同努力。

高峰表示，中国加入世贸组织（WTO）以来，认真、全面地履行了各项承诺，市场不断开放。目前，中国关税总水平已从加入时的15.3%降至9.8%，实现了对WTO所有成员的承诺。

他指出，如果考虑到贸易结构因素，中国实际贸易加权平均税率只有4.4%，“已经非常接近发达国家”。此外，中国还进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。

高峰说，美国在对华经贸问题上采取的一系列举措，是“典型的贸易保护主义”，是冷战思维、零和意识在作祟，“不要拿中国当借口”。

他强调，中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部压力而改变自身航向。

高峰表示，中方“反对把自己的意志强加于人，反对以强凌弱，决不会放弃自己的正当权益，会采取一切必要措施，坚决捍卫自身合法权益。”

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