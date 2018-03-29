商务部谈中美贸易摩擦：望美方悬崖勒马

针对中美贸易摩擦，中国商务部新闻发言人高峰今天（29日）在北京称，中国有底气、有信心应对任何贸易投资保护主义做法，中方将采取一切适当措施，坚决捍卫国家和民众利益。他表示：“希望美方悬崖勒马，否则我们将奉陪到底”。

据中新社报道，美国总统特朗普日前签署备忘录，称将基于301调查结果，对进口自中国约600亿美元（787.22亿新元）的产品加征关税，并限制中国企业赴美投资。

但据最新报道，美国贸易代表莱特希泽称，美国对华加征关税产品清单公示天数将从30天延长到60天，这意味着在2018年6月之前不会对中国相关产品征收关税。

高峰在今天举行的新闻发布会上表示，对中国产品征税是“公然违反世贸组织规则”“对多边规则的蔑视和践踏”，可能会引发贸易保护主义连锁反应，使本已复苏的全球经济再次蒙上阴影。

他指出，同时，美方的征税举措还会使美国国内的原材料和消费品的价格上涨，影响美国的制造业和消费者，最终伤害的是美国人民的福祉。

据官方数据，2017年中国对外贸易中货物贸易总额超过4.1万亿美元，其中对美货物进出口超过5800亿美元，占同期中国外贸总额14.1%。中国对外非金融类直接投资1200亿美元，其中对美投资78亿美元，占总额的6.5%。

高峰表示，希望美方认清形势，顺应经济全球化和贸易投资自由化的历史趋势。中方敦促美方摒弃单边主义、贸易保护主义做法，切实采取措施，通过对话协商解决分歧。

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