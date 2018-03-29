澳媒：中国影星高云翔悉尼被捕 涉性侵袭击

澳大利亚媒体今天（29日）报道说，中国电影明星高云翔近日在澳大利亚卷入性侵袭击丑闻，至今仍被拘留。其律师将为其作无罪辩护，并将在日后申请保释。其经纪人则表示不清楚事件。

环球网今天引述《每日电讯报》（Daily Telegraph）报道，指一名36岁的女子向警方投诉称，自己周一（26日）在悉尼香格里拉大酒店一个房间内遭到中国男影星高云翔和另一名男子王敬（音译Jing Wang）的袭击，后两人被警方逮捕，至今仍被拘留。袭击发生前，她和这两名嫌犯一起进入酒店房间。

该女子称，两名嫌犯中，一名男子于前天（27日）下午在香格里拉酒店房间内被捕，另一名男子不久后在悉尼市中心的Haymarket被捕。

报道指出，这两名年龄都在35岁的疑犯，昨天（28日）在悉尼中央地方法院通过监狱内的视频出庭。他们的律师称，两人将作无罪辩护，并在日后申请保释。该案将于6月再次开庭。

另据凤凰网今天报道，对此，有媒体联系高云翔的经纪人，对方表示对上述事件不清楚，随后挂断了电话。

据报道，高云翔发的最后一条微博地点显示是在悉尼，内容是一部新戏的杀青。在周一之后，他的微博就没有更新过。

界面新闻等媒体报道指出，高云翔曾参演过多部电影，包括《毒战2013》，以及包括《芈月传》在内的至少12部中国电视剧。这位模特出身的演员于2011年与中国女演员董璇结婚，两人在2016年6月2日诞下一个女儿，小名叫“小酒窝”。

报道称，高云翔的太太董璇昨天还更新过微博，似乎还未受到事件影响。

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