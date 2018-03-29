重庆政府党组官媒刊文批孙政才 以“中国最年轻的政治人物”自居

重庆市人民政府党组今天（29日）在《重庆日报》刊文，批评重庆市原市委书记孙政才以“中国最年轻的政治人物”自居，并将个人主张凌驾于党中央精神之上。文章又称，另一名重庆市原市委书记薄熙来根据个人喜好歪曲中央决策部署，对重庆改革发展稳定造成了重大损害。

文章批评说，两人的所作所为与“正确发展观、政绩观”背道而驰，是“不修政德的典型”“重庆各种乱象的污染源”。

上述题为“坚决贯彻新发展理念 奋力开创发展新境界”的文章，其中大篇幅批评已落马的孙政才和薄熙来，更称要开创重庆各项工作新局面，最要紧的任务就是肃清“孙政才恶劣影响”和“薄熙来、王立军流毒”。

文章称，孙政才以“中国最年轻的政治人物”自居，将个人主张凌驾于中共中央精神之上，空谈发展战略而不落实发展目标。薄熙来则在重庆搞“独立王国”，借以赚取人气、邀约民心。

文章说，“孙政才、薄熙来二人把重庆的事业当作个人谋官晋爵的工具，其发展观、政绩观严重扭曲，成为重庆各种乱象的污染源。”

此外，文章批评孙政才在落实新发展理念上有明显偏差，片面追求经济增长速度，忽视发展质量、效益和实际效果；为求显绩，脱贫攻坚赶进度，导致工作不准不实；为保“不出事”，拖延医改、国企改革等重点领域改革。

薄熙来则根据个人喜好歪曲中央决策部署，主持市委常委会议几乎不研究经济工作，下基层调研几乎不过问经济工作，醉心于运动式“唱红打黑”，脱离实际搞“两翼万元增收”“区县几大件”等。

文章说，“这些做法，严重背离了中央要求，背离了党的基本路线，对重庆改革发展稳定造成了重大损害。”

文章也指责孙政才、薄熙来二人是“不修政德的典型”，称孙政才毫无理想信念，背弃中共宗旨，官僚主义严重，精神懈怠、庸懒无为，工作中不敢担当，掩盖矛盾，遇到麻烦“绕着走、拖着等”。

薄熙来则热衷于“政治表演”，哗众取宠、沽名钓誉，“要么只说不干、弄虚作假，要么杀鸡取卵、寅吃卯粮，要么贪天之功、据为己有，完全一副资产阶级政客的做派”。

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