路透调查：中国3月官方制造业PMI料升至50.5

路透综合29家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计升至50.5，脱离上月创下的19个月新低，节后复工拉动制造业回暖。

路透社今天（29日）引述兴业研究的鲁政委等表示，他们预计3月PMI升至50.8， “受节后复工影响，3月生产活动将较2月有所加快。高频数据也显示3月发电集团日均耗煤量有所回升。”

但也有分析师认为，经济增长可能存在向下压力。海通证券宏观团队的报告指出，3月以来下游地产需求回落，发电、钢铁等工业生产放缓，而钢铁、煤炭等库存创新高，叠加中美贸易战开启也对外需不利，均意味着经济下行压力再度出现。

他们引述高频数据称，3月上旬重点钢企粗钢产量同比增速降至2.2%，远低于1月至2月增速；3月前23天发电耗煤增速也较1月至2月15%的增速水平大幅下滑。

兴业证券首席宏观分析师王涵稍早表示，年初以来宏观和微观数据出现背离，后者可能更有指向意义。从微观数据来看，今年中国经济似乎仍有一定的压力，考虑到央行今年对信贷管控力度上升则更是如此。

据报道，中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

中国3月官方制造业PMI将于后天（31日）早上获公布。

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