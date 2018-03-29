融创董事长孙宏斌：乐视有谁愿意接盘吗？我打折卖

中国房地产商融创中国今天（29日）在香港召开2017年业绩发布会。融创中国董事长孙宏斌表示，乐视是一个失败的投资，但从来没有后悔过做任何事情。

据澎湃新闻报道，融创中国刚刚发布的业绩公告显示，截至2017年度，基于谨慎性的原则，对于乐视相关的投资的减值拨备和按照权益法录得的损失进行了充分的考虑，总金额达到165.6亿元（人民币，下同，34.56亿新元）。

针对对乐视系的投资，公司总裁汪孟德表态称，乐视对融创中国未来二至三年的报表几乎没有负面影响了。此外，在应收欠款方面，会支持并督促乐视管理层。

汪孟德表示，财务计提“一次到位，非常谨慎”。

孙宏斌称，从来没后悔过任何事，“我在董事会上也检讨了，这是一个失败的投资。”

对于会不会壮士断臂砍掉乐视的问题，孙宏斌表示：“乐视我们去年提了165.6亿元了，还能怎么壮呢，脑袋都砍了，还能怎么断？”

对于自己的一系列投资，孙宏斌称，团队比股东更重要，“做生意肯定有输有赢，不可能每件事都赢的，你做绿城、佳兆业、雨润失败了，但是我们资产翻的快，我说你再聪明，没有经历没有痛苦没有吃过亏也不可能成长，成长也是假成长，再这个投资能够让我们吸取很多教训。”

他说：“其实我们投资乐视的逻辑是对的，在投资之前就要投资美好升级，什么叫消费升级，文化娱乐，文化旅游，医疗教育养老，就这些东西，我们的逻辑是对的。人不怕你做错事，按照这个逻辑做，才会成长。”

孙宏斌也说：“如果你不知道为什么赚钱，那就会回去的。这么多年我们的逻辑是对的，再一点，房地产是我们的绝对主业，这不赚钱你投不了。三五年是赚钱的，但是10年之后呢，我们在为将来做准备，在转型，这是有代价的。文化娱乐我们还看好，文化旅游部就是诗和远方，我们投资的就是诗和远方。”

孙宏斌称，由于几次收购，现在有多家公司都在找融创，“每天收到无数信息，卖什么的都来找我。”

对于乐视系的业务展望，孙宏斌说：“乐视的事情，（首先）乐创文娱这是可以做的，这跟上市公司没关系，现在叫新乐视智家，以后可能还要改名字。下一步五六月份还会做一次增资，我们是看好的。今年要超过600亿，美国去年电影收入110亿美元。乐视网对他们没有任何帮助，这个公司没有钱就运营不下去，可以增资，请别人来合作。

他说：“（第二）乐视网你说怎么办，怎么给他？我只有8%股权我借给他100亿，我傻啊？定向增发需要半年时间，还要求两年盈利。你说怎么办，这个公司股票价格跟公司没关系，这个钱怎么都进不去，怎么办。你给他钱还得保证钱还在。我乐视都归零了，还不叫断臂？汪孟德说以后别提乐视了，没了。我相信价值不是零，乐视网怎么样我也不知道，你们有什么办法告诉我。我投这么多钱我不可能退出，我不可能不管，不当董事长我想骂谁骂谁，不当也不能瞎说。”

此外，孙宏斌指出，乐视网有办法他会弄的，如果有人愿意买的话让他找我，价格好商量，但价格不合适也不会卖。

他在现场表示：“乐视你们问问有谁愿意接盘么，我卖，我打折卖，打9折，真的有意的话还可以再商量。”

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