中国吁WTO成员继续坚定反对贸易保护主义

中国商务部新闻发言人高峰今天（29日）在北京呼吁所有世贸组织（WTO）成员，联合反对贸易保护主义。

据中新社报道，继美国对进口钢铁和铝产品加征关税后，欧盟、日本也于近期宣布对相关产品采取贸易救济措施或进行保障措施调查。有人担心，贸易摩擦或将扩展至更大范围。

对此，高峰在当天举行的新闻发布会上表示，美国的恶劣做法“就像开启了‘潘多拉的盒子’”，有引发连锁反应的危险，会让贸易保护主义的“病毒”在全球蔓延。

他指出，产能过剩是全球性问题，需要全球共同应对，“但应对之策不是关上大门，而是应该打开大门”，深化合作，共同利用各自的优势，做大利益蛋糕。

高峰说：“我们希望所有世贸组织成员能够团结起来，不受个别成员的影响，继续坚定地反对贸易保护主义，继续坚定地维护多边贸易体制，继续坚定地推进经济全球化和贸易投资自由化。”

他表示，当前全球贸易投资正步入复苏轨道。虽然少数国家出现内顾的倾向，甚至个别国家想关起门来搞所谓“自身优先发展”，但中国仍会继续坚定不移地扩大对外开放，愿意同世界各国一道，共同构建开放型的世界经济。

据报道，中国商务部上周已派出贸易促进团访问印度开展双边经贸交流活动。期间，双方企业共签署了101项贸易协议，合同金额达23.68亿美元（31.07亿新元），涉及红茶、水产品、医药等60多种产品。

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