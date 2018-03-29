湖北对环保督察问题开展追责 问责221名责任人

湖北省对中央环保督察移交的问题线索开展责任追究。目前，处理意见已执行落实到位，该省共计对221名责任人问责。

据中新社报道，中共湖北省纪委监委新闻发言人张正义在湖北省政府新闻办今天（29日）召开的新闻发布会上，通报了问责相关情况。

2016年11月26日至12月26日，中央第三环境保护督察组对湖北省开展了环境保护督察工作，并于2017年4月14日将督察发现的18个生态环境损害责任追究问题移交该省，要求依法依规进行调查处理。

为此，湖北成立了整改工作领导小组，下设案件查办组，抽调专业人员组成18个调查组，迅速组织开展调查问责工作。

根据查明事实，依据有关规定，该省对221名责任人进行问责。其中，厅级干部26人，处级干部113人，乡科级及以下干部82人；给予党纪处分97人次（其中撤职三人），政纪处分101人次（其中行政降级以上10人），组织处理36人次（其中免职九人），移送司法机关处理八人。

今天的发布会还通报了18个典型案例，涉及湖泊围栏围网养殖和珍珠养殖取缔拆除工作滞后问题、武汉市水污染治理突出问题、武汉市违规填湖占湖突出问题、宜昌市宜化集团五家分公司环境违法多发问题、洪湖国家级自然保护区违法违规养殖突出问题、东荆河潜江段水环境污染严重问题等。

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