中国第二批中央环保督察七省市问责1048人

中国生态环境部网站发布消息，指第二批中央环保督察7省（市）公开了移交案件的问责情况。从问责人数来看，七省（市）共问责1048人，其中省部级干部三人。在问责过程中，注重追究领导责任、管理责任和监督责任，尤其突出了领导责任。

据中国新闻网今天（29日）报道，经中共中央、国务院批准，第二批七个中央环境保护督察组于2016年11月至12月对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七省（市）开展环境保护督察，并于2017年4月完成督察反馈，同步移交91个生态环境损害责任追究问题，要求地方进一步核实情况，严肃问责。

中共七省（市）党委、政府高度重视，均责成纪检监察部门牵头，对移交的责任追究问题全面开展核查，严格立案审查，依法依纪审理。

经汇总，从问责人数情况看，七省（市）共问责1048人，其中省部级干部三人（甘肃祁连山生态环境破坏问题）。

其中，北京市决定对两个党组织、98名责任人进行问责。祁连山国家级自然保护区生态环境问题则共问责100人。

从具体问责情形看，七省（市）被问责人员中，诫勉211人，党纪政务处分777人，组织处理49人（次），通报问责22人，移送司法机关10人，组织审查一人，其他处理10人。

从移交问题分析，涉及环保工作部署推进不力、监督检查不到位等不作为、慢作为问题占比约40%；涉及违规决策、违法审批等乱作为问题占比约30%。

此外，涉及不担当、不碰硬，甚至推诿扯皮，导致失职失责问题占比约25%，其他有关问题占比约5%。

生态环境部指出，下一步，该部将继续对督察整改工作加强调度，对存在问题的地区不定期开展机动式、点穴式督察，始终保持督察压力，压实整改责任，不达目的绝不松手。

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