中国省域竞争力排名：苏粤京居前三甲 重庆进入10强

2018年《中国省域竞争力蓝皮书》今天（29日）在北京发布。蓝皮书显示，在本期中国省域经济综合竞争力排名中，江苏、广东、北京三省市位列前三甲，重庆进入前10强。

据中新社报道，上述蓝皮书由社会科学文献出版社和福建师范大学共同发布。研究团队对2015至2016年中国31个省区市的经济综合竞争力进行综合排名，其中前10强依次是：江苏省、广东省、北京市、上海市、浙江省、山东省、天津市、福建省、河南省、重庆市。

与上一年的排名相比，有六个省区市排位上升，其中幅度最大的是黑龙江省和内蒙古自治区，排位均上升五位；排位下降的有10个省区市。

重庆市则延续了近年来的快速发展势头，在此期间排名上升两位，由中游区跨入上游区。

从区域间经济综合竞争力的综合测算来看，中国四大区域竞争力评价分值依次为：东部地区47.1分、中部地区36.3分、西部地区31.3分、东北地区33.9分。

与上一年相比，本期西部地区与东部差距缩小1分，但总体而言四大区域发展协调性还有待提高。

蓝皮书主编、中智科学技术评价研究中心理事长李闽榕表示：“省域经济综合竞争力，客观体现了各省（区市）宏观经济调控的水平与能力。”

李闽榕指出，经济发展水平是省域经济综合竞争力的基础，但GDP不能完全决定竞争力排位，需科技、金融、教育、环境等重点因素共同发声。

国务院发展研究中心原副主任卢中原则提醒，中国还要通过精准扶贫，解决中西部欠发达地区、老少边穷等地区的发展滞后问题。同时，在生态补偿机制、财政转移支付机制方面及时跟进，从而实现各区域协调发展。

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