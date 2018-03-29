澳门“天鸽”风灾总结报告公布 建议建立健全防灾体制

澳门“天鸽”风灾总结报告今天（29日）正式公布。报告建议澳门加强重要基础设施防灾减灾能力建设；健全完善粤港澳应急联动协作机制；建立健全防灾救灾与应急的体制；建立健全应急预案体系等。

据中新社报道，上述《澳门“天鸽”台风灾害评估总结及优化澳门应急管理体制建议》终期总结报告，全文共14万余字，正文分四章及四个专题报告。

该报告由澳门特区政府委托清华大学公共安全研究院、北方工业大学新兴风险研究院和民政部国家减灾中心联合编制。

据报道，报告对“天鸽”台风进行了更加全面和科学的灾情分析，介绍了中国国内外防灾减灾救灾的最新动态和主要经验。

此外，报告提出优化澳门特区应急管理体系的总体思路和主要建议；同时，也着重对相应的重点建设项目提出了中长期的建议。

该报告附件中还有四个专题报告，分别对气象、电力、内港挡潮闸、消防工作进行了专门的研究，并提出了有关建议。

澳门特区政府发言人办公室称，目前，特区政府正推动防灾减灾领域的工作，修订《澳门民防纲要法》、编制《澳门防灾减灾中长期规划（2019-2028）》、建设应急指挥应用平台等重点工作已全面展开。

此外，巨灾保险制度、应急预案体系、重要的基础设施工程、公共安全科普教育等工作也提到了政府的日程，争取短期内开展。

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