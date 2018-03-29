北京城市副中心详规首次公开 已形成阶段性成果

北京市第十五届人大常委会第三次会议于今天（29日）上午召开，会上首次公开了北京城市副中心详细规划，并表示规划已形成阶段性成果。

据中通社报道，上述会议听取和审议了《北京城市副中心控制性详细规划（草案）》。北京市规划和国土资源管理委员会主任张维指出，目前，城市副中心规划已经形成阶段性成果，将从多个方面进行落实。

张维介绍，要有序推动中心城区北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁，带动中心城区其他相关功能和人口疏解。

此外，围绕承接中心城区功能和人口疏解，进一步促进行政功能与其他城市功能有机结合，同时以行政办公、商务服务、文化旅游为主导，形成配套完善的城市综合功能。

张维说：“要突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，强化规划管控体系，打造无愧于时代的千年之城。”

张维表示，要重点处理好副中心与中心城区、副中心外围地区、城市东部地区和通州周边地区的关系，着力打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

今天公开的草案也强调，要坚持高起点、高标准、高水平，落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求，用最先进的理念和国际一流的水准规划建设管理北京城市副中心。

此外，从城市综合交通、职住平衡、公共空间等人们日常生活最关注的方面，提出针对性的规划策略。

据了解，《北京城市总体规划》去年9月13日被公布，明确了“一核一主一副”的城市空间布局，其中“一副”就是指北京城市副中心，位于北京通州区。

目前，北京城市副中心已经发出首张“全城通办”营业执照，北京地铁6号线也将为副中心开通“大站快车”，方便市民快速通达城市副中心。

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