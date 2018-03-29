“长寿之城”上海每10万人中有百岁老人14.9人

上海每10万人中拥有百岁老人数，从2016年的13.5人已增加到14.9人，成为名副其实的长寿之城。

据中新社报道，上海市民政局、上海市老龄办和上海市统计局，今天（29日）在沪联合发布的最新老年人口和老龄事业发展信息表明，截至去年12月31日，上海户籍老年人口中，100岁及以上老年人口2163人。其中，男性549人，占25.4%；女性1614人，占74.6%。

60岁及以上老年人口已达483.60万，占户籍总人口的33.2%，老龄化程度稳步提升。

上海市民政局老龄工作处处长陈跃斌表示：“上海人口老龄化有鲜明特征”。

陈跃斌分析称，首先，上海的老龄化程度稳步提升。去年，上海60岁及以上老年人口已经达到483.60万人，比上一年增长5.6%。近三年来，与上一年同期相比，申城60岁及以上老年人口增速分别为5.6%、5%、5.3%。

其次，高龄老年人口增速持续放缓。去年上海80岁及以上高龄老年人口80.58万人，比上年增加了0.92万人，增长1.2个百分点；占老年人口的比重则下降了0.7个百分点，占总人口比重与前年接近持平。

此外，上海16个区80岁及以上人口占本地区60岁及以上人口比例，较前年相比首次全部下降。陈跃斌认为，这显示了上海高龄老年人口数量的增长速度，要低于老年人口的增速。

再次，老年人口抚养系数再创新高。去年，上海15至59岁劳动年龄人口负担60岁及以上老年人口的抚养系数达到了58.8%，比前年增加了4.7个百分点。

从总抚养系数来看，这个比例已经达到了77.1%，即每1.29个15至59岁劳动力要负担一个60岁及以上或零至14岁人口。

第四，上海人口预期寿命继续攀升。去年，上海人口预期寿命为83.37岁，其中男性80.98岁，女性85.85岁。

免费试阅14天