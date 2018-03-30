央视报道指“WiFi万能钥匙”可攻破国家机构密码　

内地近期流行一款声称能攻破任何WiFi密码的“WiFi万能钥匙”手机程式（App），除可攻破私人或企业机构的加密WiFi，甚至能登入外交部大楼的WiFi。

中新网引述央视财经报道，使用者安装该App后，该程式未经使用者同意，便会自动储存用家曾连接WiFi的密码，并上载到网上资料库，其他用户可共享资料库内储存的WiFi。记者发现，安装该手机App后，无论是银行、屋苑住户，甚至外交部大楼的WiFi，无须密码可自动连接，甚至能查阅到后台数据信息。

在北京市朝阳区的中华人民共和国外交部办公大楼门口，记者打开了手机上的Wi-Fi万能钥匙软件，开始测试能上网的信号强弱。手机显示了有四个可以连接的加密网络信号，记者随意通过软件连上了信号最强的BJST－1 标示的网络并能轻松上网浏览网页。无任何的阻拦、无任何的密码检查，记者就这样在Wi-Fi万能钥匙软件的帮助下，进入了外交部大楼里的网络系统。

在北京市东城区朝阳门内大街2号的中国银行北京市分行。中国银行的英文名称是bank of china，每个开头字母的缩写是BOC。在中国银行北京市分行的自助柜台机(ATM)旁边，记者打开手机，5秒钟的时间，不仅成功地连接上BOC_CA的无线网络，而且还能看到它的IP地址，子网掩码，路由器等相关信息数据。

记者在北京展开了一系列的测试，无论是普通居民小区、商业机构，还是政府机关、金融机构，Wi-Fi万能钥匙和Wi-Fi钥匙两个软件都能顺利的窃取到这些个人和单位的Wi-Fi密码，并顺利连接。

《新京报》评论指，不得不说，这种所谓的“wifi钥匙”确实够“万能”的，但这“万能”背后，却也包括着隐忧，甚至可能突破了相关的法律法规。

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