谈统独概念　被举报台独　刘国深：误读

针对28日文大研讨会上发言遭部分媒体和网友断章取义，厦门大学两岸关系和平发展协同创新中心执行主任刘国深29日强调，他从事对台研究数十年，向来坚持一个中国原则，坚决反对台独，绝无可能支持台独分裂，有关发言意在纠正台独势力对两岸统一，以及统一后的制度安排的污蔑曲解。

据中时电子报报道，刘国深昨受访时重申，自己是指在一中原则下，台湾可在经济上保持某种独立性。他还反问：“我怎么可能支持台独呢？”他说，网友缺少上下文联接，误读他的本意，一看到“独立”二字就愤怒。如果听了完整发言，相信绝大部分人都不会有这种扭曲的理解。

由于部分台湾媒体未完整刊出刘国深在研讨会上的发言，引起部分网友议论；为此，他将当天发言的要点概括如下：

“由于政治上的原因，统独概念在台湾被高度简化了；统一和独立这两个词的内涵极其丰富，如果不加区分，很容易误导民众，台独势力利用台湾同胞希望保持经济、生活等方面自主性的心理，恐吓民众，宣扬分裂国家的台独主张，搞乱台湾社会，伤害两岸人民感情，造成两岸关系动荡不安。”

刘国深还向台湾民众说明，在一个中国原则和一国两制框架下，台湾人民在经济和生活等领域可自主管理相关事务，保持一定独立性，甚至在财政、司法、度量衡、货币等方面可保持相当大的独立性。

他指出，很多做父母的人也希望孩子长大了有能力独立自主，这样的“独立”就不可怕，父母还要帮助他们具备独立能力；同样的，统一这个词也不要污名化，两岸必须也终将统一，但方式、具体安排都可以谈的。

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