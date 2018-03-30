蔡英文4月17日首访非洲斯威士兰

台湾与斯威士兰建交50周年，台湾外交部长吴钊燮昨宣布，台湾总统蔡英文将于4月17至21日出访斯威士兰，这是蔡英文上任后首度非洲行。至于台湾在非洲的另一邦交国布基纳法索（台译布吉纳法索），因布基纳法索总统允诺许多国际会议及元首高峰会，该时间不便接待而未纳入行程，不过吴钊燮强调，台布邦谊稳固。

据中时电子报报道，台湾总统府昨宣布蔡英文出访时程，吴钊燮指出，此次出访主轴是“同心永固”，取“两国同心，邦谊永固”意思。

访团全程搭专机直飞，不过境其他国家。

斯威士兰在1968年独立后便与台湾建交，双方经贸交流频繁。去年12月，蔡英文接见斯威士兰外交暨国际合作部长甘梅泽访团时曾说，斯威士兰王国是台湾坚实的友邦，双边邦谊稳固，互动也十分热络。蔡英文当时也提到，今年是斯威士兰国王恩史瓦帝三世50岁生日，也是该国独立以及台斯建交50周年，是“别具意义的一年”。

吴钊燮表示，此次专程率团访问，是为增进相互了解，强化双边友好关系，及实地了解两国各项合作计画执行情况。除参与各项庆典行程外，将会参访台湾医疗团协助史京政府医院。

台湾国在非洲邦交国还有布基纳法索近来发生武装动荡，此次行程未纳入，吴钊燮说，布基纳法索恐攻后，台湾曾对其安全警示作深度探讨，发现情势很快平息，没安全状况。

吴钊燮表示，布基纳法索总统早前就答应许多国际会议及元首高峰会，因此该时间不便接待台湾访团，但布基纳法索总统强调，欢迎蔡英文择期到布基纳法索访问，台湾也正式向布基纳法索总统提出邀访，双方都会找机会互访，两国关系非常稳固。

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