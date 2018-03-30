中国游客赴韩游持续低靡 专家称以往热度难再现

韩媒称，中韩关系回暖后，来韩中国团体游客仍寥寥无几。分析认为，2017年一年中国人的旅游趋势由单纯购物向养生转变，若来韩中国游客持续不振，很可能对韩国国内需带来负面影响。

参考消息网引述韩国《亚洲经济》3月29日报道，韩国旅游发展局3月27日发布的数据，截至今年2月，来韩中国人数较去年同期减少了43.7%。即使在上月平昌冬奥会期间，来韩中国游客并未出现明显增长，规模同比减少了41.5%

韩国文化旅游研究院发布的一项数据显示，以2016年基准，韩国的主要旅游竞争对手——日本的游客回头率为61.6%，但韩国仅为38.6%。分析认为，随着中国人收入逐渐提升，中国游客也从单纯购物向养生转变。韩国的养生旅游业发展较为落后，若有关部门不采取措施予以应对，那么来韩中国人不振的状态将会持续。

此外，来韩中国游客持续不振也对韩国内需经济带来负面影响。韩国银行预测，中国游客所产生的人均实际附加价值约为1300美元（1704新元），那么2017年1年间中国游客锐减则令韩国损失58.39亿美元。

韩国现代经济研究院研究委员洪均杓(音)表示：“韩国目前的旅游资源已无法满足中国游客的需求，虽然两国关系会持续复苏，但很难达到中国游客‘占领’韩国的时期。”韩央行预测，今年韩国有望吸引中国游客600万人次，将促进经济增长率提升0.2个百分点。

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