陈敏尔：全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒

《人民日报》30日刊发专访重庆市委书记陈敏尔的文章。陈敏尔在文章中说，当前，重庆营造良好政治生态，最要紧的任务是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。要用滚石上山的劲头，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，推动重庆政治生态持续向好、整体向好。

据中新社报道，谈到营造良好政治生态问题，陈敏尔说，党的十九大提出了新时代党的建设总要求，为推动全面从严治党向纵深发展提供了根本遵循。3月10日，习近平总书记亲临重庆代表团参加审议并发表重要讲话，就营造良好政治生态作出了重要指示，就法治和德治问题进行了深刻阐述，是我们重整行装再出发最重要的思想武装，是做好重庆各方面工作最切实的行动指南。

陈敏尔说，习近平总书记在讲话中强调，领导干部要讲政德。加强领导干部政德建设，对引领社会风尚、营造良好政治生态意义重大。领导干部要带头立政德，做到明大德、守公德、严私德。明大德，就是要铸牢理想信念，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的思想自觉和行动自觉。守公德，就是要强化宗旨意识，践行人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标的承诺。严私德，就是要严格约束自己的操守和行为，戒贪止欲、克己奉公，廉洁修身、廉洁齐家。

陈敏尔说，当前，重庆营造良好政治生态，最要紧的任务是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。我们要坚决贯彻中央部署要求，加强教育引导，注重破立并举，抓住“关键少数”，用滚石上山的劲头，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，推动重庆政治生态持续向好、整体向好。

谈到重庆对外开放，陈敏尔说，我们将主动全面融入国家战略，完善开放通道、搞活开放口岸、做强开放主体、优化开放环境等，大力建设内陆开放高地，努力在西部内陆地区带头开放、带动开放。他同时说，抓生态也是抓开放。要落实“共抓大保护、不搞大开发”的方针，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游重要生态屏障，使内陆开放高地与山清水秀美丽之地相互促进，使重庆因山清水秀而“颜值”更高，因开放开明而“气质”更佳。

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