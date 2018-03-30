中央外办副主任乐玉成出任副外长

中共中央外事工作委员会办公室（中央外办）副主任乐玉成出任中国外交部副部长。有消息说，乐玉成将接替张业遂负责外交部的日常工作，他也是下任中国外长的热门人选之一。

据中国外交部官网消息，乐玉成29日前往俄罗斯驻华使馆，吊唁俄罗斯克麦罗沃市火灾事故遇难者。这是乐玉成首次以外交部副部长身份参加活动。

外交部官网显示，乐玉成在外交部领导中的排名跃升至第三位，仅次于外交部长王毅、外交部中共党委书记张业遂。乐玉成分管日常外交业务工作，并主管涉港澳台外交事务。

此前，张业遂曾以党委书记、副部长身份分管外交部日常工作。外交部官网显示，在乐玉成出任副部长并分管日常外交工作后，张业遂已不再担任外交部副部长。

今年65岁的张业遂在3月20日结束的全国人大年会上担任新闻发言人，并且当选新一届全国人大常委会委员、外事委员会主任委员，他今后的工作重心预计将向人大转移，不久或将卸任外交部党委书记职务。乐玉成如果能够接任外交部党委书记，他将跻身正部级大员行列。

乐玉成今年55岁，是近几年中国外交系统快速升起的一颗新星。他在大学学习俄语专业，1986年入职外交部，曾任中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞、公使，外交部政策研究司副司长、司长，政策规划司司长。2011年11月，乐玉成出任外交部部长助理，2013年出任中国驻哈萨克斯坦大使。

2014年9月，在中国国家主席习近平访问印度的前一周，乐玉成调任中国驻印度大使，显示高层对乐玉成十分器重。当时有中国媒体指出，最高领导人访问前临时换将，在中国外交史上绝无仅有。

乐玉成在中国外交界有“笔杆子大使”的称呼。他在印度当大使期间，曾多次在《印度教徒报》、《德干先驱报》、《经济时报》等印度主流媒体上发表文章。

2016年11月，乐玉成出任中央外事工作领导小组办公室副主任。今年三月，中央外事工作领导小组升格为中央外事工作委员会，乐玉成继续担任中央外办副主任，办公室主任则是中共政治局委员杨洁篪。

中央外办是习近平担任主任的中央外事工作委员会的办事机构，在中国外交系统中发挥承上启下的枢纽作用。

目前，中国外交部领导班子中，只有外长王毅是十九届中共中央委员，乐玉成是中央候补委员。

今年65岁的王毅在全国人大年会上升任国务委员兼外交部长。有消息说，王毅可能在本届任期结束前先卸任外长，中联部部长宋涛以及乐玉成，都是下任中国外长的热门人选。

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