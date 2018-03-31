中国官方再提空军未来轰炸机   环球网：距离面世或已越来越近

有中国军迷发现3月29日的央视七套《军事报道》节目有关于中国空军新的未来轰炸机的“大亮点”。环球网30日报道指出，有军事观察人士认为，这次官方罕见地再一次谈及未来轰炸机，并且由轰炸机的研发团队核心人物直接出面，或许表明，距离中国未来下一代轰炸机的正式面世已经越来越近。

据中通社报道，29日的《军事报道》节目在继续报道中国空军“神威大队”先进事迹时，提及轰-6K机队演练对敌高价值目标进行突防突击，采用灵活战术队形，有效利用敌雷达盲区、地形遮蔽，科学合理规划突击航线；“刚一进入任务航线，轰-6K的战场态势系统就不断收到警报，散布在航路周围的各型雷达、地空导弹对机群紧咬不放，干扰与反干扰、锁定与摆脱、真假目标识别搜索等内容相继展开。

神威大队飞行员郭创平表示，轰-6K利用先进的机载设备，对敌伪装的目标进行识别，对真正目标进行有效打击。

接下来，轰-6系列飞机研发团队负责人何胜强接受记者采访时不仅解读了轰-6K的性能特点、轰-6K飞机的列装和运用，使中国空军初步具备了信息化条件下的“远程打击能力及全疆域覆盖能力”，为空军实现空天一体、攻防兼备的战略要求提供了可靠、可用的大国利器。

谈及后续与将来，何胜强说，我们还在不断地优化和完善任务系统，扩展武器品种，未来的轰炸机一定是和一流军队的要求，和中华民族伟大复兴伴随而行的，是一种支撑和保障；相信未来轰炸机的作战使用模式的设计和技术标准的设计，应该掌握在我们手里！“我们应该是引领者”！

有军事观察人士认为，近几天，央视七套、空军发布等军方传播平台三次以上连续高密度宣传报道空军轰炸机最精锐部队，这种情况并不多见；而29日官方罕见地再一次谈及未来轰炸机，并且由轰炸机的研发团队核心人物直接出面，或许表明，距离中国未来下一代轰炸机的正式面世已经越来越近了。

其实，官方对于未来轰炸机的表态不仅一次。2016年9月1日，时任中国空军司令马晓天出席空军开放活动时，曾明确表示中国正在发展新一代远程轰炸机，当时他说，中国空军现在的远程打击能力比过去有很大的提高，“将来还会有更大的提高，我们现在发展新一代的远程打击轰炸机，将来你会看到的。”

环球网的报道称，中国军事圈普遍认为，轰-6K虽经现代化改装，作战半径达3000-4000公里，但仍属中程中型轰炸机，不能列入战略轰炸机一类。战略轰炸机携弹量起码20-30吨，具备洲际飞行能力，作战半径应到5000-6000公里，空中加油后可全球性飞行，还要具备隐身性能，能超音速飞行。

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