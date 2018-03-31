港政府强烈谴责戴耀廷“港独”言行

据《大公报》报道，香港大学法律系副教授、非法“占中”发起人戴耀廷日前赴台湾，在论坛上狂言“香港可以考虑成立‘独立国家’”。特区政府昨日发表声明强烈谴责，称对有大学教员发表有关香港可以考虑成立“独立国家”的言论感到震惊，重申任何有关“港独”主张，均不符合“一国两制”、基本法以及香港社会的整体和长远利益。多名立法会议员对戴耀廷的言论表示愤慨，形容对方作贼心虚，更试图混淆视听将政府回应称作打击“言论自由”。他们要求港大革除戴耀廷教职，以免对方再荼毒学生，又促请政府应考虑何时推动23条立法，遏止“港独”恶行。

政府发言人昨日发出声明强烈谴责，重申任何有关“港独”的主张，均不符合“一国两制”、基本法以及香港社会的整体和长远利益。发言人表示：“特区政府对有大学教员发表有关香港可以考虑成立‘独立国家’的言论感到震惊，并予以强烈谴责。”戴耀廷旋即在面簿专页发表帖文狡辩说：“这些言论我早在香港的报章上已曾发表过，并没有什么新的观点。”他又声称，政府“高调”发表针对他的声明，“令人怀疑特区政府是否为了在未来进行二十三条立法造势，及打击港人的言论自由，连讨论及想像中国与香港的未来也会受到压制。”

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