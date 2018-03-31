学者：广东常住人口2035年达顶峰1.3亿

《广东省人口发展规划(2017-2030年)》提出，2020年全省常住人口要达约1.14亿，2030年达约1.25亿的目标，又强调要建构一个生育友好型社会，及推动城市群的人口聚集。广东省人口发展研究院院长董玉整认为，相关人口目标可实现，并预计常住人口2035年会差不多到达顶峰，接近1.3亿人。

据《明报》报道，广东省人口发展研究院院长董玉整预期，人口政策将继续放宽，去年广东省有175万人出生，预计今年出生人数会再增加，但到2019年就不会有那么多。

董玉整指，现时教育、健康、医疗和育儿等问题，形成了“生育焦虑”。相关调查发现，逾八成人坚决表示即使政策全面放宽，亦不愿生第三胎，主要是因为负担太重。另外由于人口老龄化，适合生育的妇女亦减少。他认为，虽然人口增长能力即将到顶，但仍有人口流入，估计2020年全省常住人口达约1.14亿，和2030年达约1.25亿的目标，可以实现。

广东省是全国经济和人口第一大省，近年亦积极争夺人才及吸引人口。董玉整推测，2035年广东省常住人口会接近1.3亿，差不多是顶峰。他指广东省面对人口密度高和人口分布不均的问题，逾五成常住人口聚居于珠三角地区，加剧区域内部的发展差距，资源分配亦会有压力。

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