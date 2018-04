台湾中研院前所长传学术造假　已请辞

台湾中央研究院生物化学研究所前任所长、抗癌药物专家陈庆士,惊传学术论文造假丑闻!陈庆士先前工作的俄亥俄州立大学30日发布调查报告指出,他的8篇论文有14个地方“图像处理与数据生成偏离常规作法,刻意伪造资料”。

美国权威期刊《科学》(Science)30日大幅报导这桩学术丑闻。中研院31日深表遗憾,陈庆士已口头请辞特聘研究员,并获院方同意,此案已由伦理委员会进行调查。

俄亥俄州立大学(The Ohio State University,OSU)要求陈庆士及其论文共同作者“立即撤回”这8篇争议论文。OSU也将暂时停止陈庆士先前主导的一项化合物临床试验,以免危及病患健康。陈庆士已在去年8月离开中研院生化所,9月离开OSU。

陈庆士年约61岁,台大农业化学系毕业、生物化学研究所硕士,美国威斯康辛大学(University of Wisconsin-Madison)药物化学博士,曾在美国罗德岛大学(University of Rhode Island)、肯塔基大学(University of Kentucky)任教,2001年进入OSU,2010年荣膺该校“年度创新人物”,2014年返台进入中研院生化所并担任所长。

陈庆士历来发表过近200篇论文,申请多项专利,并从美国国家卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)拿到超过800万美元资金。中研院前院长翁启惠曾经盛赞陈庆士将带动台湾转译医学研究转化为新药开发动能。

