王毅：搞保护主义必自食苦果

针对美国拟对华发动贸易战，中国国务委员兼外交部长王毅昨天（31日）在越南河内表示，搞保护主义既损人也不利己，是没有终点的单程票，必将自食苦果。他也称，未来五年，中国将进口8万亿美元（10.48万亿新元）商品，吸收6000亿美元外国投资，对外投资总额将达到7500亿美元。

据《星岛日报》今天（1日）报道，王毅与越南、柬埔寨、泰国、老挝等国总理，前天（30日）出席大湄公河次区域经济合作工商峰会。

他致辞时表示，今年11月，中国将在上海举办首届国际进口博览会。明年，将举办第二届一带一路国际合作高峰论坛。欢迎次区域国家和工商界积极参与，推进全方位合作，共享合作成果。

王毅指出，开放应该是双向的、相互的。中国对别的国家开放，也希望别的国家向中国开放。国际贸易中出现一些分歧和争端是正常现象，关键是应通过平等协商，坚持依法依规，寻求合理解决，谋求互利共赢。

他表示，任何搞单边主义和贸易保护主义的做法，都是开历史倒车，不仅没有出路，还将反受其害。

王毅昨天出席大湄公河次区域经济合作（GMS）第六次领导人会议再度强调，中国一贯倡导构建开放型世界经济，坚持在开放市场实现互利共赢，坚决反对搞贸易保护主义。

王毅表示，搞保护主义既损人也不利己，是没有终点的单程票。通过平等协商、按照国际规则解决贸易争端才是正道。

他指出，开放是次区域发展的生命线。次区域发展取得的成就靠的是开放，未来争取更大发展仍然要依靠开放。

此外，王毅说，中国愿与各国分享发展的机遇，但搞保护主义，等于自我关闭通向中国的大门，必将自食苦果。时间会证明这一点，事实也会证明这一点。

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