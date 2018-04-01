韩正：坚定有序推进国务院机构改革工作

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正表示，按照中共中央统一部署，国务院机构改革工作顺利启动，为全面推进打下良好基础。从现在开始，改革进入实质性落实和推进阶段，要明任务、明要求、明责任、明政策，使改革工作实而又实、细而又细，扎实有序推进。

据中新社报道，国务院机构改革推进会昨天（31日）在北京召开，韩正出席会议并发表讲话。

据报道，上述会议深入学习贯彻中共总书记习近平关于“深化党和国家机构改革重要思想”，传达习近平在中央全面深化改革委员会第一次会议上的重要讲话精神。此外，也落实国务院常务会议相关要求，对国务院机构改革作出进一步部署。

韩正强调，要贯彻优化协同高效原则，以优化政府机构职能、加快转变政府职能为根本目的，全面提高政府效能。

此外，要加强和完善政府经济调节、市场监管职能，减少微观管理事务，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，强化事中事后监管。

他说，要加强政府公共服务、社会管理职能，更好保障和改善民生、维护公共安全，把为人民造福的事办好办实。

韩正要求，要抓住关键环节和时间节点，做好国务院机构改革工作。坚持“先立后破、不立不破”。相关职责调整到位前，有关部门和单位要按原职责落实工作任务，确保不出现责任缺位、工作断档。

他指出，4月中旬，要在确保具备集中办公条件，确保领导班子成员和综合司局实现集中办公基础上，完成新组建部门挂牌。要抓紧制定“三定”规定，从严核定新组建部门内设机构数量，按照“编随事走、人随编走”原则核定编制数量，6月底前印发执行。

此外，要做好干部队伍思想工作，关心干部，回应诉求，引导干部从大局出发，更好理解改革、支持改革、推动改革。要严明纪律，严格执行中央八项规定精神和各项制度规定，坚决做到令行禁止，严肃查处改革中的违纪行为。

韩正强调，要统筹推动国务院机构改革和经济社会发展，实现国务院机构改革和各项工作互促共进。今年经济社会发展任务很重，各部门要尽快制定落实《政府工作报告》具体措施，起好步、开好局，保证今年经济社会发展主要目标任务圆满完成。

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