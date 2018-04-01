港中联办就戴耀廷发表“港独”言论表示极大愤慨和强烈谴责

就戴耀廷等个别“港独”分子在台湾公开发表“港独”言论一事，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室负责人昨天（31日）表示，这是对“一国两制”底线的严重挑战，中联办表示极大愤慨和强烈谴责，坚决支持香港特别行政区政府依法规管“港独”分子与外部分裂势力的勾连活动。

据新华社报道，该负责人指出，香港大学法律系副教授戴耀廷日前到台湾出席“台独”组织举办的有关会议，并发表香港可以考虑“独立建国”等言论。中联办认为，戴耀廷公然宣扬“港独”主张，公开寻求境外支持，企图分裂国家，这是他继发动违法“占中”之后又一赤裸裸肆意践踏法治的行为。

该负责人表示，这种恶劣行径，严重违反国家宪法、香港特别行政区基本法和香港现行有关法律，损害国家主权和安全，是对“一国两制”底线的严重挑战。

此外，中联办注意到，香港特别行政区政府日前已就戴耀廷鼓吹有关“港独”言论发表声明予以强烈谴责。香港各界人士也通过接受采访、报章撰文、抗议请愿等多种方式表达了对戴耀廷鼓吹“港独”言论的强烈不满。

该负责人表示，中联办坚决支持香港特别行政区政府依法规管“港独”分子与外部分裂势力的勾连活动，切实维护国家主权、安全和发展利益。

该负责人也强调，“港独”严重违法，绝不可能，在全中国乃至全世界都是零空间，包括香港市民在内的全体中国人对其必定是零容忍。中联办希望香港社会各界坚定守护“一国两制”的宪制秩序，倍加珍惜香港当前来之不易的良好发展局面，坚决遏制“港独”，努力维护香港社会长治久安。

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