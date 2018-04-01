台行政院公布促转会名单 遭蓝绿齐批

台湾行政院昨天（31日）公布促进转型正义委员会（促转会）提名名单，由前监察委员黄煌雄领衔担任该会主委。对此，蓝绿阵营均表达不满。

据中通社报道，上述名单显示，促转会正副主委为前监委黄煌雄、陆委会副主委张天钦转任，四位兼任委员包括：长老教会总会助理总干事高天惠牧师、司改会常务执行委员尤伯祥律师、中研院台湾史研究所所长许雪姬、台大历史学系专任教授花亦芬。

行政院发言人徐国勇当天表示，只公布六位委员名单，剩下三位专任委员，等公文流程跑完后将再行公开。

名单尚未公布完整，但却已招致政界蓝绿人士及学界的广泛批评。

此前，台大历史系教授陈翠莲认为黄煌雄对于“转型正义”一知半解，她无法接受由黄煌雄出任促转会主委，因而婉拒提名。

国民党团书记长李彦秀则认为，部分委员的政党色彩浓厚、立场明确，未来促转会恐怕完全是以先入为主的方式面对转型正义。

她表示，何况连支持“转型正义”色彩鲜明的“亲绿”政党学者都对主委有意见，未来促转会做出的决议，恐怕只是更添争议，很难有和解共生的可能。

国民党立委赖士葆也批评，促转会从头到尾都没有设置的必要，民进党当局先前已经成立党团会专针对国民党党产进行铺天盖地追杀。

他认为，促转会不管谁当主委、副主委，都只是民进党用来对付国民党的斗争工具，再进一步切断中华文化的脐带。

“时代力量”立委黄国昌也对任命表达不满，称是在糟蹋“转型正义”的价值。

对此，黄煌雄昨午表示，该任命对其是人生的意外；他起先婉谢，后来才接受。

稍早，台湾总统蔡英文表示，黄煌雄掌促转会是经过多方征询，社会也普遍认为是适当的人选。

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