广州加快自动驾驶车辆上路时间表

广州市政府昨天（31日）透露，该市正制定《广州市自动驾驶车辆道路测试指导意见》，计划上半年出台一系列相关政策，加速自动驾驶车辆上路时间表。

据中新社报道，据了解，广州市政府计划于今年上半年完成第一批自动驾驶车辆道路测试资格审核、临时车辆号牌的发放和相关配套政策文件出台。

根据相关规划，2019年底前，广州将允许智能网联汽车在半开放测试区上路测试（半开放测试区即有社会车辆进入的测试区）；至2020年底，基于5G的智联交互系统可在穗实现规模化商用，车载智能网联终端系统等产品开始达产。

2017年，广州汽车产量达310.8万辆，占中国全国汽车产量的10.71%。广州汽车制造业工业总产值达到5142亿元人民币（1071.83亿新元），占全市规模以上工业总产值的28.5%。

此外，自主品牌方面，实现自主品牌汽车产量超60万辆，占全市汽车产量比例突破20%；传祺销量连续7年实现产销规模的持续高速增长，2017年销量达50.86万辆。

汽车及零部件产业雄厚的实力，也为广州市发展智能网联汽车产业奠定了良好基础。

广州市政府相关部门官员认为，智能网联汽车电子领域正在快速成为汽车新兴技术的“主战场”。大力发展智能网联汽车电子产业，将牢牢占据未来汽车产业发展的制高点，对于广州产业转型升级具有重大战略意义。

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