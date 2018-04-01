中国3月官方制造业PMI升至一季度高点 一季度经济运行回归平稳

中国3月官方制造业和非制造业PMI双双回升，其中制造业PMI在新订单和生产指数强劲回升的带动下，环比上升1.2个百分点至一季度高点。上述显示随着春节因素消退，经济运行回归平稳，一季度经济形势开局良好。

据路透社报道，中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）昨天（31日）联合公布，宏观经济先行指标—3月官方制造业采购经理人指数（PMI）升至51.5，高于路透调查预估中值50.5，也高于2月的50.3。这是官方制造业PMI连续20个月处于扩张区间。

数据也显示，3月综合PMI产出指数为54.0，比上月上升1.1个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，这表明中国企业生产经营活动总体上进一步扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数，环比均有所上升，且非制造业商务活动指数高于制造业生产指数1.5个百分点，表明非制造业业务总量的增长继续快于制造业生产。

中国物流信息中心的陈中涛说：“结合前两个月PMI走势表现，虽然2月份受春节因素影响波动明显，但1月份走势较为稳定，3月份有明显回升，总的来看今年一季度延续稳中有进、稳中向好的发展态势。”

陈中涛也预计一季度GDP增长6.8%左右。随着供给侧改革进一步深化，新修订的中小企业促进法实施，政府致力于进一步为企业减税降费，企业营商环境持续改善，生产经营活动预期指数上升，预计二季度经济形势仍将延续稳中向好发展势头。

分项数据显示，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数分别为53.1、53.3和50.1，均高于临界点。原材料库存指数和从业人员指数为49.6和49.1，低于临界点，但分别比上月回升0.3和1.0个百分点。

赵庆河表示，随着春节后企业集中开工，生产经营活动加快，供需更趋活跃，且新订单指数连续两个月高于生产指数，制造业增长的内生动力不断增强。

此外，新出口订单指数和进口指数分别比上月上升2.3和1.5个百分点，均为51.3，重回扩张区间，进出口活动更趋活跃。

装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI，则分别为52.2、53.2和53.1，均高于制造业总体水平，表明随着供给侧结构性改革的不断深入，新动能培育加速推进，供给的质量进一步提升。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

另一方面，数据显示，3月官方非制造业商务活动指数环比上升0.2个百分点至54.6，高于上月的54.4，持续位于扩张区间，总体延续平稳较快的运行格局。

分行业大类看，铁路运输业、航空运输业、邮政快递业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于55.0及以上的较高景气区间，表现出较强的扩张势头。

建筑业生产经营活动明显加快，建筑业商务活动指数为60.7，比上月上升3.2个百分点。道路运输业、餐饮业和房地产业等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落。

中国物流与采购联合会副会长蔡进称：“建筑业回升，海外建设需求有望持续释放。随着天气回暖，建筑业活动整体回升，商务活动指数和新订单指数较上月均有明显上升。”

他预测，结合指数变化看，随着中国一带一路战略的推进和国际交流合作日益频繁，海外相关建设需求有望持续释放，新兴服务业发展势头良好，企业经营成本压力有所缓解。伴随着相关改革的进一步深化，中国经济高质量发展的动力有望进一步增强。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

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