专家：中国经济运行回归平稳发展质量提升

3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，较上月上升1.2个百分点，在经历了2月份春节因素带来的短期波动后，重新回归51%以上（近年来的正常水平）。中国物流信息中心分析人士称，市场需求回升明显，生产活动恢复加快，行业普遍回升，企业经营形势向好，经济发展质量提升。

中新社昨天（31日）引述中国物流信息中心专家组分析称，结合前两个月中国制造业PMI走势表现，总的来看今年一季度延续稳中有进、稳中向好的发展态势。一方面经济增长保持稳定，结合PMI判断，预计GDP增长6.8%左右；另一方面经济发展内在质量提升。

上述分析结论主要表现在，一是供需增长较为均衡。自去年以来，生产指数同新订单指数差距总体来看持续缩小，今年前两个月新订单指数反超生产指数，略高0.3和0.2个百分点。

二是就业良好。3月份从业人员指数上升到49.1%。近年来，从业人员指数同生产指数的比值稳定地保持在0.9左右，反映出在生产效率提高趋势下，就业保持基本稳定。

三是进出口贸易均衡发展。今年以来，进口指数、新出口订单指数对比，进口指数反超新出口订单指数，反映出对外贸易不偏面追求出口增长，而是更为注重进出口的平衡。

随着供给侧改革进一步深化，新修订的中小企业促进法实施，政府致力于进一步为企业减税降费，企业营商环境持续改善，生产经营活动预期指数上升，预计二季度经济形势仍将延续稳中向好发展势头。

专家同时指出，从3月份中国制造业PMI来看，当前有两个问题值得关注。一是从出厂价格指数同购进价格指数对比来看，企业购进价格指数为53.4%，保持稳定，而出厂价格指数为48.9%，较上月回落0.3个百分点。二者差距有所扩大，企业效益面临承压。

二是从积压订单指数同产成品库存指数对比来看，二者虽然均在50%以下，处在相对低位。但今年以来产成品库存指数高于积压订单指数1个百分点以上，扭转了去年下半年以来的形势，或预示后期产品库存趋升。

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