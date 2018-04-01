证监会设中资“回巢”门槛 市值须达2000亿

中国证监会吸引科技公司，包括百度、阿里巴巴、腾讯和京东（BATJ）四大科网巨企回中国上市，回归A股的细则出炉。证监会就中国预托证券（CDR）及创新企业上市设下最低门槛，市值及收入要求均较港交所提出的为高，海外上市企业须达2000亿元人民币（416.89亿新元）才可回中国上市，即“BATJ”极有可能成为首批试点企业。

据新华社昨天（31日）报道，过去10多年间，包括百度、阿里巴巴、腾讯和京东等在内的一批中国新经济领域代表企业，均选择在美国等境外市场上市。BATJ在海外上市，除由于可变利益实体（VIE）架构与中国公司法确立的同股同权原则不相符外，较长的上市周期和净利润等A股上市硬指标也是原因。

伴随经济转型，新技术、新产业、新业态、新模式等创新企业不断涌现，新经济在中国经济所佔比重逐渐提高。不过，观乎A股市场绝大部分市值，仍被金融、地产、石油、石化、消费等传统行业佔据。

证监会新发布的细则表明，纳入试点范围的创新企业应符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，且属于网际网络、大数据及战略新兴产业。

海外上市的中资股回归，无疑是咨询文件中最重要的焦点。已在境外上市的红筹企业，且市值不低于2000亿元人民币，将可以CDR方式上市，试点红筹企业也可申请在境内上市。

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