日媒：习近平与特朗普通电时提议构建朝鲜半岛新安全框架

共同社华府时间昨天（31日）引述多名美中外交消息人士透露，中国国家主席习近平3月9日与美国总统特朗普举行电话会谈讨论朝鲜局势时，曾提议构建包括缔结朝鲜战争主要当事国美中韩朝四国和平协定在内的新安全框架。

据报道，有分析认为，该提议可能考虑的是把联合国军与朝中两国1953年签订的《朝鲜停战协定》转为和平协定。习近平未提及日本，有可能暗示了韩朝、美朝首脑会谈后的相关谈判，以四国为中心推进的想法。

特朗普则未表示明确态度，似乎是向习近平提出了维持对朝施压的要求。

习近平还强调了在围绕无核化的对朝谈判中，中国参与的重要性。

有分析认为，在迎来韩朝、美朝首脑会谈的对话氛围高涨的情况下，中方有意在有关朝鲜核与导弹问题谈判中确保主导权。

此外，习近平在电话会谈中肯定了美朝首脑会谈的举行，将是解决朝鲜核问题的进展。同时，也强调朝鲜半岛的无核化重在长期工作，中国应该作为中间人发挥作用。

除为验证无核化工作提供必要的支持外，习近平还提议缔结四国和平协定，构建保障朝鲜半岛和平与稳定的安全框架。

朝核问题的协商已有包括日本和俄罗斯的六方会谈，尚不清楚是否定位上述为取代六方会谈的框架。

之后，习近平与同月25日至28日访华的朝鲜劳动党委员长金正恩举行了会谈。

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