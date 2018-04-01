日媒：日中两国拟重启“经济高层对话”

日本共同社今天（1日）引述多名日中消息人士昨天（31日）透露，两国政府已就4月重启讨论贸易、投资等经济课题的部长级“经济高层对话”展开协调。升任国务委员的中国外交部长王毅正探讨4月15日前后访日方案，很可能配合这一日程安排对话。

据报道，如能实现，这将是自2010年8月在北京以来、时隔七年半的对话。鉴于今年是《日中和平友好条约》缔结40周年，将深化战略互惠关系。

日本政府判断，鉴于中国国家主席习近平已开始第二任期，有必要与其深化关系。日方有意以基本决定5月举行的日中韩三国首脑会谈为契机，实现日本首相安倍晋三年内访华和习近平尽早访日，从而推进两国关系。

共同社指出，中方有意在改善对日关系的方针下，促使日本积极应对中国的“一带一路”经济带构想。此外，中方似乎也有在美中关系因贸易问题而紧张的情况下，拉拢日本靠近中国的想法。

据消息人士透露，进入3月以来中国征询重启经济对话的意向；日本表示同意，进而展开了调整。

有分析认为，除日本外相河野太郎和王毅外，经济产业相世耕弘成等两国经济部长也将出席上述“经济高层对话”。

对话中，日方将就安倍外交方针“自由开放的印度太平洋战略”以及“一带一路”，达成可通过相互合作推进实施的共识。此外，也有意就合作完善亚洲的基础设施建设等达成一致。

考虑到美国特朗普政府对钢铁和铝产品的进口限制，日中双方也有可能围绕自由贸易的重要性交换意见。

该经济对话始于2007年12月。但由于中国公务船屡次驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近，以及日本在南中国海问题上对华制衡等，导致两国关系遇冷，会议出现持续中断局面。

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