深圳警方破特大跨国网络组织卖淫案 抓349名嫌犯

深圳警方昨天（31日）发布消息称，警方近日侦破一起特大利用网络微信平台跨国组织卖淫案，抓获违法犯罪嫌疑人349名，扣押冻结涉案资金及财物合计3200多万元（人民币，下同，667.03多万新元），第一批59名嫌疑人，已移交检察机关审查起诉。

据中新社报道，据介绍，2017年9月，深圳警方接到中国公安部交办的专案线索，要求对一起在马来西亚利用网络微信平台组织国内妇女卖淫案件立案侦查。

经过三个多月侦查，深圳警方锁定一个以湖南籍的李某、刘某为首的跨国犯罪团伙。

该犯罪团伙从2015年开始，先后搭建了五个组织妇女卖淫微信平台进行违法犯罪活动。这个犯罪团伙结构复杂，人员众多，为逃避国内警方打击，逐渐将窝点向马来西亚转移。

2017年12月上旬，专案组赴马来西亚开展警务合作，发现该犯罪团伙在马来西亚共有九个窝点，每个窝点数人到几十人不等。此时在中国国内的多个窝点也相继被锁定，团伙的一号人物李某从中国也来到马来西亚。

李某今年32岁，湖南人，中专毕业后走上社会，先开了一家家教公司，后又想开一家科技公司。因为资金不足，李某干起了介绍女孩进行卖淫嫖娼，并通过哄骗、拉拢女孩到东莞、香港等地卖淫，从中获利。

2017年12月12日下午3时，李某从窝点乘车外出时，被马来西亚警方截获。

同一时间，中国公安部指挥湖南、广东警方与在马来西亚的深圳警方，同步展开收网。共抓获犯罪嫌疑人349名，冻结扣押涉案资金及财物合计3000余万元，团伙二号人物刘某也在湖南落网。

2018年1月6日，深圳警方将涉嫌跨国组织卖淫的65人押返回国。截至目前，共抓获违法犯罪嫌疑人349名，扣押冻结涉案资金及财物合计3200多万元。仅2017年以来，该团伙营业额便达到1亿元。

警方表示，该案是近年来公安部指挥侦破的一起线上线下勾连实施、技术团队专业运营、跨国组织卖淫犯罪的突出案例。此外，也是一次中外警务合作的优秀范本，为深化打击同类案件积累了宝贵经验。

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